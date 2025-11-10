Фото: 123RF.com/olgavolodina

Технологический сбор начнут взимать с ноутбуков и смартфонов в России в рамках его поэтапного введения. Это позволит начать аккумулировать средства на развитие отрасли, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Как отметили в ведомстве, сначала техсбор будут взимать с готовой электронной аппаратуры, а затем с электронных компонентов и модулей. Поэтапное введение позволит бизнесу адаптироваться, а государству – отладить механизм.

"Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны", – приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

Данный механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности с целью укрепления технологического суверенитета России, пояснили в министерстве. Полученные средства будут направляться на госпрограммы поддержки развития отрасли.

Ранее Минпромторг назвал целесообразной приоритетную поддержку производства такой высокотехнологичной продукции, как смартфоны и ноутбуки, платы для электроники, вычислительная и светотехника. В министерстве считают, что сегменты микро- и радиоэлектроники требуют особой проработки и господдержки.