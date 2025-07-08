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08 июля, 22:40

Экономика

Минпромторг выступил за приоритетную поддержку выпуска смартфонов и ноутбуков в России

Фото: depositphotos/dedivan1923

Минпромторг России назвал целесообразной приоритетную поддержку производства такой высокотехнологичной продукции, как смартфоны и ноутбуки, платы для электроники, вычислительная и светотехника, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомству поручение о разработке списка высокотехнологичной продукции, производители которой будут получать господдержку. В министерстве сказали, что проработают поручение.

В Минпромторге считают, что сегменты микро- и радиоэлектроники требуют особой проработки и господдержки. Таким предприятиям нужна помощь не только в плане достижения технологической конкурентоспособности, но и ценовой. Для этого, указали в ведомстве, необходимо обеспечить серийное массовое производство продукции.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов предложил Мишустину распространить утилизационный сбор на ввозимые гражданами в страну машины, мощность двигателя которых составляет 160 лошадиных сил и более.

По мнению главы Минпромторга, реализация инициативы сможет привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на поддержку продажи автомобилей.

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