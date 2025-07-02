Глава Минпромторга Алиханов: нужно повысить физлицам утилизационный сбор на авто

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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на стратегической сессии предложил премьер-министру Михаилу Мишустину распространить утилизационный сбор на ввозимые физлицами в страну машины, мощность двигателя которых составляет 160 лошадиных сил и более, передает ТАСС.

Алиханов считает, что благодаря такой мере Россия сможет привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на поддержку продаж машин. По предварительным подсчетам, речь идет о сумме 40–60 миллиардов рублей.

Министр уточнил, что не все деньги поступят в распоряжение ведомства. По его словам, часть средств будет передана Минфину РФ на иные цели.

На данный момент физлица, которые ввозят автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, платят льготные коэффициенты при расчете утилизационного сбора.

В 2024-м правительство РФ утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на автомобили, которая будет действовать до 2030 года. С 1 октября прошлого года сбор был повышен на 70–85%, а с начала этого года – еще на 10–20%.

После ставка будет индексироваться и увеличиваться на 10–20% с 1 января каждого нового года. Сбор позволит побудить иностранных производителей машин собирать транспорт в РФ, а не экспортировать его, считают в Национальном автомобильном союзе.

Некоторые автоэксперты предполагают, что эта мера приведет к подорожанию автомобилей в России минимум на 10–20%. Причем в цене вырастут не только новые машины, но и подержанные.

