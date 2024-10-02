Эксперт Хайцеэр: высокий утильсбор нужен для стимулирования производства авто в РФ

Фото: depositphotos/panama7

Введение утилизационного сбора должно стать стимулом для иностранных производителей не экспортировать автомобили, а собирать их в России. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автотранспорт, которая будет действовать до 2030 года. С 1 октября он вырос на 70–85%, позднее ставка продолжит индексироваться на 10–20% 1 января каждого года. По словам экспертов рынка, нововведение неизбежно приведет к подорожанию авто в России минимум на 10–20%.

Хайцеэр напомнил, что на разный объем двигателя утильсбор будет повышен в разной пропорции. По его словам, изначально он взымался с производителей и импортеров автомобилей, чтобы избавляться от старого транспорта. Сегодня же он выполняет несколько иную функцию.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Правительство предполагает, что это будет стимулом для иностранных производителей не экспортировать машины, а собирать здесь и локализовывать производство в России.

Он пояснил, что за импортированные машины уплачивается утилизационный сбор и деньги остаются у государства. Если же предприятие становится российским, сбор будет возвращаться из бюджета на развитие производства.

При этом утильсбор приведет к подорожанию не только ввозимого в Россию транспорта, а вообще всех машин, поделился мнением с Москвой 24 автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Его платят абсолютно все заводы в стране и те, кто ввозит сюда транспорт. Другое дело, что отечественным производителям эти деньги возвращают, но не на 100%, и не сразу. Поэтому цены вырастут. На подержанные тоже повысятся, потому что, если стали дорогими новые автомобили, кто-то пойдет на рынок б/у, и из-за повышенного спроса стоимость там тоже увеличится", – заключил Моржаретто.

Ранее россиянам рассказали, какие марки машин пользуются наибольшей популярностью у водителей в РФ. В Национальном автомобильном союзе пояснили, что востребованными считаются автомобили брендов Lada, Haval и Chery. Некоторые также делают выбор в пользу премиальных электромобилей вроде китайских марок Zeekr и Li.

