Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что покупатель Lada в РФ помолодел до 42 лет

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Среднестатистический покупатель автомобилей Lada в России помолодел с 45 до 42 лет, рассказал глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

По словам Соколова, как правило, продукцию автоконцерна предпочитают семейные мужчины. Так, 26% покупателей самой продаваемой модели "АвтоВАЗа" Lada Granta являются людьми в возрасте до 35 лет, а 21% – старше 55 лет.

"Но мы стараемся нравиться всем россиянам. Делаем автомобили, которые будут ориентированы и на более молодежное крыло ценителей нашего бренда, – это спортивные автомобили линейки Sport и Sportline", – сказал Соколов в интервью РБК.

Президент концерна надеется, что молодых автолюбителей может привлечь обновленный внедорожник Niva. Со следующего года планируется комплектовать его двигателем большего объема.

Между тем эксперты спрогнозировали рост цен на подержанные машины на 30% осенью. Причиной станет повышение тарифов утилизационного сбора для ввозимых автомобилей. По данным аналитиков, рост стоимости подержанных автомобилей будет аналогичен росту цен на новые машины. Однако подержанные автомобили начнут дорожать с задержкой в несколько месяцев.