Эксперт Шапарин объяснил, почему б/у автомобили резко подорожают в октябре 2024 года

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Россиянам не стоит скупать подержанные машины без необходимости, несмотря на прогнозируемый рост цен. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее аналитики предупредили, что цены на подержанные машины могут подняться на 15–30% осенью 2024 года. Причина – в росте спроса на них из-за резкого увеличения стоимости новых автомобилей на фоне повышения утилизационного сбора с 1 октября, сообщает газета "Известия".

В подобных прогнозах Антон Шапарин не увидел ничего экстраординарного.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Цены на подержанные автомобили являются производным от стоимости новых. Поэтому совершенно понятно, что, когда дорожают одни модели, это происходит и с другими. Возможно, мы даже столкнемся с большим ростом цен на б/у, чем на новые машины.

Однако эксперт посоветовал россиянам не покупать подержанные транспортные средства без серьезной нужды.

"Приобретать автомобиль нужно только в том случае, если он необходим и востребован. Других вариантов просто нет", – указал эксперт.

При этом оснований для снижения стоимости машин пока не просматривается: это связано с тем, что нет дополнительных поступлений автомобилей на рынок, заключил специалист.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал советы, как грамотно подготовить машину к продаже. В частности, стоит обратить внимание на состояние салона – для более выгодной сделки он должен быть опрятным. А вот если хочется привести машину в порядок еще и снаружи, все свои действия важно отражать в документах, подчеркнул Хайцеэр.