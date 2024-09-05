Автоэксперт Хайцеэр дал советы, как подготовить машину к приходу холодов

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Осенью водителям стоит проверить состояние дворников, топливный фильтр и заменить стеклоочиститель. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Летом многие были в дальних поездках, иногда заезжали на непонятные заправки, поэтому перед холодами лучше проверить топливный фильтр. Туда могла попасть вода, парафин, что неблагоприятно и при низких температурах будет препятствовать запуску двигателя", – отметил специалист.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Как всегда осенью нас ждет большое количество осадков. Поэтому нужно проверить механизмы, которые приводят в движение дворники, а также сами резинки.

Кроме того, перед холодами эксперт посоветовал проверить состояние аккумулятора, очистить радиатор от тополиного пуха и заранее запастись специальной жидкостью для стекол.

"До середины осени можно ездить с летним стеклоочистителем, но при температуре в 10 градусов уже нужно залить зимний. У них немного разные свойства: один чистит от насекомых, а другой не замерзает", – указал Ян Хайцеэр.

Ранее россиянам посоветовали не передвигаться на автомобиле по лужам на высокой скорости. В противном случае можно потерять сцепление с дорогой и врезаться в другие машины. Кроме того, есть риск, что вода попадет в воздушный фильтр и двигатель – и автомобиль заглохнет.