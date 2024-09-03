"Известия": страховщики предложили расширить доступ к СТО для ремонта по ОСАГО

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Страховщики предложили при ремонте по ОСАГО увеличить максимальное расстояние от места жительства потерпевшего до станции технического обслуживания (СТО) в два раза, до 100 километров. Они также высказали идею разрешить компаниям выдавать направление на ремонт в сервис, выбранный клиентом, даже если у страховой с ним не заключен договор, сообщает газета "Известия".

По информации издания, эти инициативы в августе Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Минфин и Центробанк. Изменения позволят ремонтировать машину по ОСАГО в условиях дефицита запчастей. Сейчас в 95% случаев человек получает выплату, которой может не хватить на восстановление автомобиля.

Дефицит запчастей возник после ухода ряда автопроизводителей из России в 2022 году. Сроки поставок деталей не позволяют провести ремонт по ОСАГО в установленный законом 30-дневный срок, объяснили в союзе и добавили, что в текущей ситуации доставка запчастей может длиться месяц.

В результате СТО отказываются участвовать в тендерах страховых компаний и работать с машинами по обязательной автогражданке, чтобы не подпасть под штрафы за нарушение сроков восстановления транспортного средства.

Кроме того, РСА предложил разделить срок проведения ремонта и время доставки деталей. Такие изменения помогут чаще ремонтировать машину по ОСАГО, указали в союзе.

Как уточнили в организации, в прошлые годы доля натурального возмещения (ремонт) достигала 13–16%, что удовлетворяло водителей. Однако по итогам первых шести месяцев 2024 года она составила около 5%. В остальных 95% случаях клиенты получали компенсацию деньгами.

Страховые компании вынуждены покрывать ущерб выплатой из-за жестких сроков восстановления автомобиля по ОСАГО, сказал директор группы рейтингом финансов институтов АКРА Алексей Бредихин. Но, считает он, этих средств может быть недостаточно для ремонта.

Как пояснил руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов, денежная компенсация учитывает устаревание деталей. В результате людям доплачивать минимум 20–30%, чтобы восстановить машину, указал он.

В ЦБ России газете рассказали, что предложения РСА уже рассматриваются. Регулятор сформирует позицию после проведения всесторонней оценки возможного влияния инициатив на участников рынка и потребителей.

В союзе напомнили, что законопроект об увеличении срока восстановления машины по ОСАГО с 30 до 45 дней уже внесен в Госдуму. Однако, уточнили там, сейчас это не может полностью решить проблему.

Время доставки запчастей составляет от 25 дней до шести месяцев, а некоторые санкционные детали недоступны для заказа, прокомментировал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК "МАКС" Иван Попов.

Участники рынка поддержали предложения РСА. Эти нововведения позволят сократить число вынужденных отказов от ремонта из-за отсутствия запасных частей или их долгого ожидания, заявил начальник управления по работе с партнерами блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Сергей Сыч. А увеличение максимального расстояния до СТО в два раза поможет увеличить перечень сервисов, которые могут отремонтировать машину по ОСАГО.

Сейчас проблема отказа СТО от ремонта по обязательной автогражданке уже носит массовый характер, добавил Сыч. С его слов, особенно это касается машин западного, корейского и японского производства. В целом сервисы соглашаются отремонтировать автомобиль в установленные сроки лишь в 10% случаев, сказала руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании "Абсолют Страхование" Юлия Федотова.

Как уточнили в ВСК, предложенные идеи помогут увеличить долю ремонта по ОСАГО на 25%. Там добавили, что для клиентов также важно иметь возможность самостоятельно предлагать тот сервис, который они предпочитают, даже если у страховой не заключен с ней постоянный договор.

В свою очередь, вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов предупредил, что нововведение может вызвать и определенные сложности. Эксперт объяснил, что страховая компания обязана контролировать действия сервиса, а также нести ответственность за срок и качество ремонта. Но если у нее не заключен постоянный договор с организацией, то нет ни экономических, ни правовых оснований влиять на станцию, которую выбрал потерпевший.

Ответственность страховщика за качество восстановления машины должна сохраняться даже в том случае, когда выбор сервиса согласован с клиентом, высказался Бредихин.

В целом же расширение списка сервисов поможет уменьшить число судебных обращений и претензий, в частности из-за несоблюдения сроков работ, подчеркнула Федотова. По ее мнению, более частое восстановление машины вместо выплаты компенсации также поможет снизить уровень мошенничества.

Предложенные идеи помогут чаще ремонтировать автомобиль по ОСАГО, согласился Колядов. Увеличение допустимого расстояния до СТО тоже может быть оправдано, но направлять в сервис стоит исключительно по согласованию страховой компании и клиента, подчеркнул он.

По словам Бредихина, меру по разделению сроков поставки деталей и ремонта нужно внедрить не для всех автомобилей. Проблема с запчастями для машин отечественного производства вряд ли стоит настолько же остро, как для европейских и американских марок, сказал он.

Ранее депутаты из ЛДПР внесли в ГД законопроект, предлагающий полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов первой группы и детей-инвалидов или их законных представителей, имеющих автомобили в соответствии с медицинскими показаниями. Как говорится в документе, инвалидам первой группы или их законным представителям предлагается компенсация в размере 100% от уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО, инвалидам второй и третьей групп – в размере 50%.

До этого российское правительство поддержало проект закона об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, если оформление документов о ДТП происходит без полицейских.