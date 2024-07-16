Депутат Гутенев: индексация утильсбора защитит отечественных производителей

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Предложение по повышению утилизационного сбора на автомобили на 70–85% с 1 октября 2024 года может защитить отечественных производителей, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Соответствующая инициатива появилась на экспертном совете при комитете ГД и изначально касалась только легковых автомобилей.

"А затем стали рассматривать более широко, включая грузовые, электрические. В координации с экспертным советом была проведена большая экспертная работа", – рассказал Гутенев а беседе с RT.

Однако он подчеркнул, что утильсбор без индексации не считается механизмом выравнивания конкуренции. Поэтому депутаты решили вводить его в таких сегментах, где уже идет индексация – в дорожно-строительной, сельскохозяйственной, колесной и гусеничной техниках. Чиновник выразил надежду, что после более широкого обсуждения данное предложение вступит в силу.

Ранее в РФ приняли закон, который расширил список оснований для отказа в регистрации транспорта. Теперь основанием станет обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор в течение положенного срока. Это касается транспортного средства, ввезенного физлицом в Россию из-за границы.