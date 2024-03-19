Эксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в РФ весной-летом 2024 года

В ближайшее время на российском авторынке могут начаться "ценовые войны" за покупателей, предположили эксперты. При этом ряд аналитиков утверждают, что в будущем стоимость машин все же пойдет вверх. Чего же ждать на рынке автомобилей весной и летом 2024 года, разбиралась Москва 24.

Скидки реальны

Цены на российском авторынке не растут впервые за последние годы: все из-за переизбытка на складах, который сформировался в начале 2024 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора дилерского холдинга "Автодом" Андрея Ольховского. В то же время спрос на машины упал из-за ключевой ставки ЦБ в 16%, считает он.

Дальнейшее будущее цен зависит от решений Банка России, уверен эксперт.

(ключевой ставки. – Прим. ред.) на текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и "ценовые войны" производителей в случае стагнации рынка. При смягчении кредитно-денежной политики мы ожидаем увеличение стоимости пропорционально росту платежеспособного спроса.

Андрей Ольховский гендиректор дилерского холдинга "Автодом" В случае ее сохраненияна текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и "ценовые войны" производителей в случае стагнации рынка. При смягчении кредитно-денежной политики мы ожидаем увеличение стоимости пропорционально росту платежеспособного спроса.

Ранее о переизбытке машин рассказал ЦБ: в одном из докладов регулятора сказано, что на складах в Москве и Московской области в начале 2024-го скопилось примерно 200 тысяч автомобилей, плюс столько же находится в процессе доставки из других стран. Распродать такое количество реально только за несколько месяцев – это и стало одним факторов, сдерживающих рост цен (на это также повлияло увеличение поставок машин из Китая в 2024 году и их планы на выпуск своей продукции в РФ).

Однако на сегодняшний день ситуация со складами "улучшается, сейчас их объемы более или менее взвешенные", рассказал "Коммерсанту" директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов.



Одновременно с этим аналитики портала "Цена Авто" отметили, что в середине марта ряд моделей даже подешевели. К примеру, стоимость автомобиля "Москвич 3" в комплектациях "Стандарт" и "Стандарт плюс" сократилась на 630 тысяч рублей, а "Комфорт" – на 712 тысяч. Таким образом, теперь за них просят почти на 30% меньше прежнего.

Средневзвешенная цена на новую легковушку все еще остается высокой. По данным агентства "Автостат", в 2023 году она выросла до 2 960 000 рублей – плюс 24% по сравнению с 2022-м. Немного, но все же подросли цены и на подержанные: в феврале 2024-го они увеличились на 1,4% по сравнению с январем того же года – примерно до 1 612 500 рублей.

Берем летом?

Стоимость автомобилей в разных ценовых сегментах весной-летом 2024 года будет зависеть от нескольких факторов, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Растаможка станет строже

Самые серьезные изменения ждут те модели, которые попадают в Россию через Киргизию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эксперт объяснил, что ранее там сформировался порядок, позволявший сильно сэкономить на растаможке. Однако правительство РФ выпустило постановление, согласно которому с 1 апреля подобные схемы будут пресекать.

"Такие машины ввозятся в Россию с занижением их таможенной стоимости и, соответственно, махинациями с утилизационным сбором. Ряду мелких игроков это помогало получить большое ценовое преимущество по сравнению с теми моделями автомобилей, которые продаются в России официально", – рассказал Шапарин.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Киргизия стала вторым после Китая экспортером автомобилей в Россию. Правительство РФ обратилось к членам ЕАЭС с просьбой вскрыть информацию, сколько стоили ввезенные машины. Если это будет сделано, за машину, растаможенную вне России по стоимости в 5–7 тысяч долларов вместо реальной цены в 35, владельцу доначислят все недоплаченные налоги и сборы.

Средний сегмент замрет

В среднем ценовом сегменте (от двух миллионов рублей) модельный ряд скоро должен разнообразить новый бренд – Solaris. Ему предстоит конкурировать преимущественно с китайскими производителями, отметил Шапарин. Но в основном ситуация будет зависеть именно от ключевой ставки ЦБ.



"Если она останется на уровне 15–16%, автокредитование станет, мягко говоря, не самой выгодной затеей для автовладельца. Говорить, что цены будут снижаться за счет конкуренции брендов, я не могу. Потому что китайцы ведут себя по принципу "ворон ворону глаз не выклюет": они четко согласовывают стоимости своих машин между собой. Иногда случаются эксцессы в виде затоваривания или больших скидок на "Москвича", но это не система", – подчеркнул Шапарин.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза В среднем сегменте цены будут стагнировать: предложения есть, а уверенного спроса нет.

Нижний – стабилен

А в нижнем ценовом сегменте модели Lada пока остаются безальтернативными: Шапарин уверен, что "АвтоВАЗ" будет удерживать цены на них в прежних значениях. Если повышение и случится, то будет незначительным и произойдет за счет появления дополнительных опций в автомобилях, добавил он.

При этом Шапарин подчеркнул, что в Москве продажи будут намного выше, чем во многих других регионах. Это видно в том числе по количеству новых китайских машин на столичных дорогах. При этом разницы в ценах на автомобили в Москве и других регионах практически нет и не ожидается, заключил специалист.