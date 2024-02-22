Бывший завод Hyundai в Петербурге начал производить машины под брендом Solaris

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Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал производство автомобилей под новым брендом Solaris. В линейке новой марки сейчас четыре модели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца завода AGR Automotive Group (ООО "АГР").

Отмечается, что модельный ряд бренда Solaris включает Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Машины будут реализовываться через дилерскую сеть "АГР".

По словам гендиректора предприятия Алексея Калицева, старт производства и продаж автомобилей под новым брендом является важным этапом в реализации стратегии компании. Он выразил уверенность, что модели нового бренда будут оценены потребителями, а широкая география дилерской сети и производственные мощности петербургского завода позволят быстро нарастить долю рынка.

В свою очередь, независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сказал, что цена новой машины Solaris HS на отечественном рынке может составить от 1,65 до 1,85 миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, если в начале 2022 года новый Hyundai Solaris стоил от 1,4 миллиона рублей, то сейчас цена машины под новым брендом может быть до 1,85 миллиона. Kia Rio тогда была немного дороже, чем Hyundai Solaris, напомнил эксперт.

Указывается, что дизайн новых машин полностью повторяет Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line. Гарантия на транспортные средства составит три года, или 100 тысяч километров. По информации газеты, Solaris HS оснащен 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 100 лошадиных сил или 1,6-литровым агрегатом мощностью 123 лошадиных силы. В качестве коробки передач предлагается 6-ступенчатая механика или 6-ступенчатый автомат. Покупателям Solaris HS на выбор будут доступны комплектации Active Plus, Comfort и Elegance, а также версия Sportline, говорится в материале.

В начале марта 2022 года завод Hyundai приостановил выпуск автомобилей в Петербурге из-за трудностей с поставками комплектующих. Сборка продолжалась на заводе "Автотор" в Калининграде, но позже и там деятельность прекратилась.

В декабре того же года стало известно, что автоконцерн начал увольнять сотрудников из-за простоя. В компании обещали выполнить все соцобязательства перед работниками.

Также в конце 2023 года СМИ писали, что Hyundai решил продать завод в Северной столице. Предполагалось, что его купит компания "Арт-Финанс", которая до этого приобрела российские активы Volkswagen.

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