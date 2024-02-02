Россиянам рассказали о самых дорогих в обслуживании автомобилях

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Американские бренды автомобилей являются наиболее дорогими в обслуживании. В частности, за ремонт Cadillac, Ford, Chrysler и Chevrolet водителям придется заплатить в среднем 9,9 тысячи рублей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

"Шведские, немецкие, французские и чешские автомобили находятся в середине рейтинга по размеру среднего чека за обслуживание на сервисе. Так, например, каждый заезд в автосервис Audi, Volkswagen, BMW или Opel в среднем обойдется в 9,3 тысячи рублей", – заявил он.

В рейтинг наиболее экономичных по обслуживанию Рузанов внес японские, российские и корейские машины. С его слов, владелец таких марок, как Toyota, Lada, Kia или Hyundai, может рассчитывать на самые невысокие чеки за ремонт. Эксперт уточнил, что в среднем визит на СТО обойдется в 7,5 тысячи рублей.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин посоветовал не заправлять бензином машины с неподходящим октановым числом. Речь идет о бензине, у которых в названии есть цифры 92, 95, 98. Они свидетельствуют о детонационной стойкости топлива, то есть его способности противостоять самовоспламенению при сжатии, отметил он.

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