12 января, 13:26Транспорт
Эксперт рассказал, почему опасно ездить на заснеженном автомобиле
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Передвижение на машине со снегом на крыше может привести к ДТП. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
"За езду с сугробом на крыше у нас не предусмотрено никакого наказания. Но на самом деле это моветон, неуважение к другим участникам движения. Снег обязательно нужно счищать с крыши. Если нет щетки, купите ее", – порекомендовал эксперт.
Особую опасность представляет снег на крыше грузовика. "Большая площадь машины, снег слеживается, слетает пластами как лавина. Поэтому убрать сугроб с крыши – это просто обязанность любого водителя", – подчеркнул специалист.
Ранее россиянам рассказали, как часто в зимний период следует мыть машину. По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, автомобилистам рекомендуется проводить эту процедуру не реже чем раз в неделю. Такой подход помогает уменьшить негативное воздействие противогололедных средств, объяснил специалист.
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