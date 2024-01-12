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12 января, 13:26

Транспорт

Эксперт рассказал, почему опасно ездить на заснеженном автомобиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Передвижение на машине со снегом на крыше может привести к ДТП. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

"За езду с сугробом на крыше у нас не предусмотрено никакого наказания. Но на самом деле это моветон, неуважение к другим участникам движения. Снег обязательно нужно счищать с крыши. Если нет щетки, купите ее", – порекомендовал эксперт.

Снег на крыше не пушистый и легкий, а представляет собой пласты. При движении автомобиля они будут слетать и попадать в едущие машины сзади, в лобовое стекло, а это очень серьезная аварийная ситуация. Таких случаев немало.
Вячеслав Субботин
автомобильный эксперт

Особую опасность представляет снег на крыше грузовика. "Большая площадь машины, снег слеживается, слетает пластами как лавина. Поэтому убрать сугроб с крыши – это просто обязанность любого водителя", – подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, как часто в зимний период следует мыть машину. По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, автомобилистам рекомендуется проводить эту процедуру не реже чем раз в неделю. Такой подход помогает уменьшить негативное воздействие противогололедных средств, объяснил специалист.

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