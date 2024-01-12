Эксперт рассказал, почему опасно ездить на заснеженном автомобиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Передвижение на машине со снегом на крыше может привести к ДТП. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

"За езду с сугробом на крыше у нас не предусмотрено никакого наказания. Но на самом деле это моветон, неуважение к другим участникам движения. Снег обязательно нужно счищать с крыши. Если нет щетки, купите ее", – порекомендовал эксперт.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт Снег на крыше не пушистый и легкий, а представляет собой пласты. При движении автомобиля они будут слетать и попадать в едущие машины сзади, в лобовое стекло, а это очень серьезная аварийная ситуация. Таких случаев немало.

Особую опасность представляет снег на крыше грузовика. "Большая площадь машины, снег слеживается, слетает пластами как лавина. Поэтому убрать сугроб с крыши – это просто обязанность любого водителя", – подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, как часто в зимний период следует мыть машину. По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, автомобилистам рекомендуется проводить эту процедуру не реже чем раз в неделю. Такой подход помогает уменьшить негативное воздействие противогололедных средств, объяснил специалист.

