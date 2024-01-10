Автоэксперт объяснил, как правильно прогреть машину в мороз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единого метода прогрева машины зимой нет, так как существуют разного рода системы отопления. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Специалист на личном примере рассказал, как прогревает автомобиль. Так, если на улице температура воздуха составляет примерно минус 10–15 градусов, тогда Кадаков обычно заводит двигатель и ждет пару минут, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости начнет сдвигаться.

После этого эксперт рекомендует совершать движение по дороге на небольшой скорости, чтобы не навредить двигателю и побыстрее прогреть его.

Если же на улице наблюдаются аномальные морозы, тогда, по его словам, необходимо начинать прогрев машины еще с вечера. На следующее утро, как он утверждает, двигатель еще не сильно успеет замерзнуть, поэтому машину можно вновь завести. Кадаков добавил, что на некоторое время после вновь оставляет авто, а затем снова возвращается и едет.

Кроме того, специалист посоветовал почитать инструкцию производителя, в которой могут быть даны рекомендации о правилах прогрева той или иной марки автомобиля. По его словам, водители машин с климат-контролем могут просто нажать кнопку и указать необходимую температуру, а далее система сама подберет подходящую программу.

Однако авто с ручным управлением отопления, по его словам, необходимо прогревать дедовским способом: включить подачу воздуха и завести двигатель на обогрев самого себя и охлаждающей жидкости. Затем необходимо включить вентилятор на небольшой скорости и постепенно увеличивать скорость.

Кадаков также посоветовал направлять теплый воздух вентилятора на лобовое и передние боковые стекла, чтобы они быстрее оттаяли. При этом он уточнил, что в ситуации ограниченной видимости ехать на машине нельзя.

Ранее водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач. Эксперт Павел Сидоров посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.



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