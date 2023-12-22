Россиянам посоветовали мыть автомобиль зимой не реже раза в неделю

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Автомобиль необходимо мыть не реже одного раза в неделю зимой. Это поможет снизить негативное влияние противогололедных средств, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на автоэксперта Михаила Колодочкина.

"От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остается вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля", – сказал он.

Как отметил эксперт, при нынешней переменчивой погоде можно не принимать дополнительных мер, так как кузова современных машин хорошо защищены от влаги.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается разная погода. В субботу, 23 декабря, будет от 0 до 3 градусов тепла и небольшие осадки, а на следующий день в город придут морозы. Синоптик уточнил, что до четверга, 28 декабря, в Москве ожидаются отрицательные температуры. В ночное время будет от минус 2 до минус 5 градусов, а днем – от минус 1 до минус 3 градусов.

В новогоднюю ночь погода в столице ожидается близкой к климатической норме. Как уточнили в центре погоды "Фобос", в Москве прогнозируется до 9 градусов мороза и легкий снег. При этом в начале новой недели температура днем составит от минус 1 до минус 3 градусов, а в среду, 27 декабря, потеплеет до нуля градусов.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 24 декабря