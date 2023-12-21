Высота снежного покрова в Москве к Новому году составит до 32 сантиметров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в столице к Новому году может составить 27–32 сантиметра. Это на 60–70% выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 21 и 22 декабря снег немного осядет, но уже к субботе, 23 декабря, новый влажный снегопад начнет увеличивать высоту сугробов. Утром в воскресенье, 24 декабря, ожидаются небольшие морозы с температурой до минус 1–4 градусов. В этот день высота снежного покрова составит 25–30 сантиметров, уточнил синоптик.

Леус также рассказал, что российская столица перевыполнила снежную норму декабря. За минувшую ночь в Москве выпало 14% от месячной нормы этого месяца, что в жидком эквиваленте составляет 7 миллиметров небесной влаги.

Из этого следует, продолжил Леус, что к началу третьей декады декабря месячная норма осадков была перевыполнена. Так, в осадкомеры на базовой метеостанции на ВДНХ попало 54 миллиметра осадков, или 106% от положенного по климату.

По словам синоптика, выпавший снег компенсировал таяние минувших суток. В результате этого высота снежного покрова за этот период не изменилась, а осталась на показателе в 24 сантиметра.

Между тем научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до 24 декабря сугробы в Москве уменьшатся на 5–7 сантиметров. Он подтвердил, что в настоящее время высота снежного покрова составляет 24 сантиметра.

"На 5–7 сантиметров она уменьшится, но ниже 15 сантиметра снег не растает", – цитирует его Агентство "Москва".

Синоптик добавил, что с воскресенья, 24 декабря, сугробы вновь начнут расти.

Ранее стало известно, что к утру 21 декабря в Москве выпало 103% месячной нормы осадков. По словам специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, средняя температура воздуха в столице за 20 суток декабря оказалась ниже нормы почти на три градуса.

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