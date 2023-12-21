Москвичей предупредили о мокром снеге в ближайшие часы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мокрый снег прогнозируется в ближайшие часы в столице. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Автомобилистов призывают быть внимательными в непогоду, не превышать скорость и не совершать резких маневров. Дорожная ситуация может осложниться из-за неблагоприятных погодных условий, возможен рост числа аварий.

Гражданам напоминают, что они всегда могут обратиться за помощью к экстренным службам по телефону 112.

В столице и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 24 декабря.

По словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, морозная погода вернется в столицу в выходные, а до конца рабочей недели в городе будет облачно с осадками в виде дождя и мокрого снега.



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