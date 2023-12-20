Желтый уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 24 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столице и Московской области из-за гололедицы. Он будет действовать до 24 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"На дорогах гололедица. Период предупреждения – до 13:00", – подчеркнуло учреждение.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в ближайшие дни в столице ожидается существенное уменьшение снежного покрова, однако сугробы снова начнут расти 24 декабря.

Кроме того, специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что снег в столице продолжает активное таяние в связи с оттепелью. По его словам, за прошедшие сутки сугробы на метеостанции ВДНХ уменьшились на 7 сантиметров. Таким образом, высота снежного покрова составила 24 сантиметра, что все еще выше нормы по климату.

Вместе с тем главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прогнозируется новая волна оттепели, которая, возможно, придет в первых числах 2024 года. При этом она уточнила, что примерно 24–25 декабря начнется период легкого мороза в Москве.

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