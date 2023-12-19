Столичных автомобилистов призвали соблюдать скорость на дорогах из-за дождя

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Дептранс призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим на московских дорогах из-за дождя. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В частности, ехать следует со скоростью 25 километров в час.

В департаменте отметили, что интенсивное движение на данный момент наблюдается на Третьем транспортном кольце, в центральной части города и на Садовом кольце.

Рабочее движение в настоящее время на МСД, Люблинской улице и Ленинградском шоссе. На движение могут влиять медленные скорости, мелкие аварии, погода и ремонтные работы.

Городской транспорт работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД, а также экипажи Дорожного патруля.

Около 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в Москве из-за оттепели. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.

Бригады дежурят в местах, где наблюдаются скопления воды. В рамках устранения последствий оттепели специалисты используют около 290 единиц техники. Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме, они расчищают проезжую часть, тротуары, а также дворы и крыши зданий.

Жителей столичного региона призвали подготовиться к интенсивным осадкам после 15:00 19 декабря. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на погоду влияет циклон.

Синоптики предупредили об усилении дождя после 15:00 19 декабря