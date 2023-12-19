Около 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в столице из-за оттепели

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Около 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в Москве из-за оттепели. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Из-за резкой оттепели в столице идет активное таяние снега, в связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод", – уточнил он.

По словам Бирюкова, бригады дежурят в местах, где наблюдаются скопления воды. В рамках устранения последствий оттепели специалисты используют около 290 единиц техники.

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме, они расчищают проезжую часть, тротуары, а также дворы и крыши зданий.

Москвичи всегда могут сообщить о скоплениях воды по телефону диспетчерской службы или отправив сообщение Мосводостоку в соцсети "ВКонтакте".

Ранее жителей столичного региона призвали подготовиться к интенсивным осадкам после 15:00 19 декабря. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на погоду влияет циклон.

Водителям ряда российских регионов рекомендовали сохранять бдительность на дорогах из-за мокрого снега. Так, в ближайшие сутки он ожидается на всей протяженности трасс М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.



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