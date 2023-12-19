Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оттепель покинет Москву в начале следующей недели, когда установится отрицательная температура воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Из-за перемещения воздушных масс с Атлантики температура воздуха в Москве до 23 декабря будет положительной: от нуля до четырех градусов. В период оттепели ночные температуры могут оказаться выше дневных.

Однако после циклон начнет перемещаться на юг, что приведет к похолоданию.

"Уже в воскресенье ночью будет -5…0, а днем – -3…1. В понедельник температура будет еще ниже: ночью – -5…-3, а днем – -3…-1", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

В связи с этим, по словам Вильфанда, можно говорить о завершении оттепели и переходе к морозной погоде.

После 15:00 во вторник, 19 декабря, в Москве ожидаются осадки. До 18:00 в городе пройдут дожди. Температура воздуха после полудня в Москве достигнет 2–3 градусов выше нуля.



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