Водителей ряда регионов РФ призвали быть внимательнее из-за мокрого снега

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Водителям ряда российских регионов рекомендовали сохранять бдительность на дорогах из-за мокрого снега. Об этом сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

"В ближайшие сутки на всей протяженности трасс М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, особенно в ночное время и утром. Также водителям рекомендовали избегать резких маневров.

Днем ранее стало известно, что высота сугробов в Москве преодолела предыдущий рекорд 1941 года, остановившись на показателе в 35 сантиметров. На фоне первой оттепели зимы 2023–2024 годов максимальная температура в столице 17 декабря поднялась до 2 градусов тепла, что повлияло на снежный покров.

До конца недели в Москве ожидается температура выше нормы на 3–4 градуса. Как уточнила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, чаще всего столбики термометра будут показывать от минус 2 до плюс 2 градусов.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за оттепели