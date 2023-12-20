Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 7 сантиметров за сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сугробы в столице уменьшились на 7 сантиметров за сутки, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"На базовой метеостанции столицы – ВДНХ – за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась на 7 сантиметров и составляет 24 сантиметра, однако это по-прежнему выше климатической нормы этого дня (15 сантиметров)", – говорится в его публикации.

В свою очередь, метеостанция МГУ фиксирует более быстрое таяние снега, отметил синоптик. По ее данным, высота снежного покрова составила 31 сантиметр – уменьшилась на 8 сантиметров по сравнению с предыдущим днем.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов предупредил, что снегопады вернутся в Москву в конце текущей недели. По его словам, поднявшаяся в столице до положительных значений температура воздуха вновь начнет снижаться. В воскресенье, 24 декабря, в город вернутся морозы до минус 6 градусов, уточнил он.

Кроме того, по прогнозам синоптика, в течение недели в столице будет понижаться атмосферное давление, что может спровоцировать плохое самочувствие.

В среду, 20 декабря, в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.



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