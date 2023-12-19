Синоптик спрогнозировал уменьшение сугробов в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ожидается существенное уменьшение снежного покрова в ближайшие дни, однако сугробы снова начнут расти 24 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Высота снега существенно понизится. Вчера она была 35 сантиметров, сегодня – 31 сантиметр на главной станции на ВДНХ", – подчеркнул синоптик.

По его словам, снижение высоты снега случится в связи с дождем. Как рассказал метеоролог, до 23 декабря снежный покров будет уменьшаться со скоростью 2–4 сантиметра.

Как объяснил Вильфанд, оттепель сохранится в столице до конца недели, понижение температуры произойдет 24 декабря. С понедельника, 25 декабря, прогнозируются небольшие морозы, столбики термометров покажут от минус 5 до минус 3 градусов.

"В начале следующей недели прогнозируется тенденция к понижению температуры. Температура понизится, но по отношению к климатическим нормам она будет высокая и будет выше нормы на 3–4 градуса", – указал синоптик.

Также он добавил, что на текущей неделе самыми теплыми днями окажутся 20 и 21 декабря, температура составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. В последующие дни в город придут небольшие осадки в виде мокрого снега.

В частности, метеоролог посоветовал соблюдать осторожность на улице, поскольку из-за понижения температуры с 24 декабря прогнозируется сильная гололедица.

Ранее Дептранс призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим на московских дорогах из-за дождя. В частности, ехать следует со скоростью 25 километров в час.

Около 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в Москве из-за оттепели. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.

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