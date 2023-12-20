Оттепель может вернуться в Москву в первых числах нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве прогнозируется новая волна оттепели, которая, возможно, придет в первых числах 2024 года. Об этом РИА Новости сообщил главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

При этом она уточнила, что примерно 24–25 декабря начнется период легкого мороза в Москве.

"У нас ожидается еще одна волна оттепельной погоды, одна волна морозной погоды", – предупредила синоптик.

Однако Позднякова не озвучила конкретные даты смены умеренно-морозной погоды на оттепельную.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что снег в столице продолжает активное таяние в связи с оттепелью. По его словам, за прошедшие сутки сугробы на метеостанции ВДНХ уменьшились на 7 сантиметров. Таким образом, высота снежного покрова составила 24 сантиметра, что все еще выше нормы по климату.



Небольшой дождь и до 3 градусов тепла ожидается Моквсе 20 декабря