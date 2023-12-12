Автоэксперт назвал два главных правила поездок в снегопад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соблюдение дистанции и скоростного режима поможет не попасть в ДТП во время сильного снегопада. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Ранее москвичей предупредили, что снегопады в столице будут идти с короткими перерывами практически всю неделю. Наиболее сильные осадки ожидаются с 12 на 13 декабря и 15-го числа. По прогнозам синоптиков, за неделю может выпасть чуть больше половины месячной нормы осадков.



Вячеслав Субботин автомобильный эксперт Чтобы избежать аварии в снегопад при поездке на автомобиле, нужно держать дистанцию и двигаться со скоростью потока – не быстрее и не медленнее его.

Специалист посоветовал также быть особенно осторожными на открытых продуваемых пространствах, где может образовываться лед.

"В снегопад дорога мгновенно становится скользкой, особенно на эстакадах и мостах, где дует ветер – там образуется лед. Заезжаешь наверх – значит, нужно быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим, выбирать скорость в повороте", – порекомендовал Субботин.

Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин рассказал, за какие нарушения сотрудники ГИБДД почти не штрафуют автомобилистов. Речь идет о загрязненных номерах и неиспользовании поворотников. Если у водителя загрязнен номер и его не видно, инспекторы просят очистить его на месте, а после отпускают без выписывания штрафа. Однако это не касается случаев, когда номер был загрязнен намеренно.