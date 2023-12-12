12 декабря, 14:20Транспорт
Автоэксперт назвал два главных правила поездок в снегопад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Соблюдение дистанции и скоростного режима поможет не попасть в ДТП во время сильного снегопада. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
Ранее москвичей предупредили, что снегопады в столице будут идти с короткими перерывами практически всю неделю. Наиболее сильные осадки ожидаются с 12 на 13 декабря и 15-го числа. По прогнозам синоптиков, за неделю может выпасть чуть больше половины месячной нормы осадков.
Специалист посоветовал также быть особенно осторожными на открытых продуваемых пространствах, где может образовываться лед.
"В снегопад дорога мгновенно становится скользкой, особенно на эстакадах и мостах, где дует ветер – там образуется лед. Заезжаешь наверх – значит, нужно быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим, выбирать скорость в повороте", – порекомендовал Субботин.
Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин рассказал, за какие нарушения сотрудники ГИБДД почти не штрафуют автомобилистов. Речь идет о загрязненных номерах и неиспользовании поворотников. Если у водителя загрязнен номер и его не видно, инспекторы просят очистить его на месте, а после отпускают без выписывания штрафа. Однако это не касается случаев, когда номер был загрязнен намеренно.
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