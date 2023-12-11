Москвичей предупредили о продолжительных снегопадах на неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На этой неделе будут идти снегопады, однако влияние антициклона начнет ослабевать с каждым днем. Об этом пишет RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, продолжительные снегопады, которые пришли в среднюю полосу, – это влияние атлантического циклона. Он будет влиять на погоду в первую половину недели, а во второй к нему подойдет южный циклон, который будет дальше вытеснять холода за пределы Русской равнины, отметил Шувалов.

Синоптик добавил, что снегопады будут идти с короткими перерывами практически всю неделю.

"Будет два всплеска наиболее сильных осадков – со вторника на среду, если брать Московский регион, и в пятницу, когда южный циклон приблизится к Подмосковью и даст очередную порцию осадков. За неделю это будет сравнимо с половиной, а может и чуть больше половины, месячной нормы осадков", – заявил он.

Вместе с тем Шувалов отметил, что в выходные возможна первая оттепель.

Между тем стало известно, что порядка 37% от месячной нормы осадков выпало в Москве за первую декаду декабря. Как уточнила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, за этот период на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19,2 миллиметра осадков.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на неделе с 11 по 17 декабря в Москве может выпасть почти месячная норма осадков – от 50 до 55 миллиметров. По его словам, месячная норма составляет 56 миллиметров.

Синоптики предупредили о снегопадах в столице в течение недели