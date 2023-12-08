Минтранс РФ доработал поправки о запрете превышать среднюю скорость между камерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство транспорта РФ доработал поправки о запрете превышать среднюю скорость между камерами, теперь ввести штраф за среднюю скорость планируется не с 1 марта 2024 года, как планировалось, а с 1 сентября. Соответствующие поправки опубликованы на федпортале проектов нормативных правовых актов.

В документе указывается, что под средней скоростью движения ведомство подразумевает соотношение длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, затраченному транспортом на преодоление этого участка.

Министерство экономики РФ уже поддержало документ в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

Отмечается, что штраф за превышение средней скорости отменили в 2021 году. Тогда Верховный суд поставил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное место в качестве места совершения нарушения.

Ранее сообщалось, что установленные на МКАДе видеокамеры помогли снизить количество мелких аварий. По сообщению Дептранса столицы, число ДТП за год снизилось на 15% с помощью соглашения между ЦОДД и страховыми компаниями.

Кроме того, водители по ОСАГО могут запрашивать видеозаписи аварий с дорожных камер.

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