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В РФ могут ввести уголовную ответственность за повторное скручивание пробега, сейчас в стране ведется разработка подобного законопроекта. Об этом сообщает "Авто Mail.ru" со ссылкой на главу ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина.

"Мы хотим, чтобы показания пробега вносили дилеры при обслуживании автомобилей, страховые компании, то есть точек, где делается обязательная отметка (по пробегу. – Прим. ред.), было больше", – пояснил он.

По словам Подщеколдина, штрафовать за подобное планируют от 100 до 300 тысяч рублей. Уголовную ответственность хотят утвердить за повторное скручивание пробега, уточнил эксперт. Он отметил, что за подобное нарушение будут наказывать сроком от одного до трех лет.

Вместе с тем он рассказал, что его ассоциация участвует в разработке законопроекта и работает с властями. Последние должны будут инициировать изменения в данной сфере, уточнил Подщеколдин. Поправки планируется внести в Административный и Уголовный кодексы, а также в правила регистрации транспортных средств.

Помимо этого, нововведения будут сформированы посредством приказов МВД и Федеральной таможенной службы.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что решить проблему с трафиком на российских дорогах можно с помощью введения запрета на движение грузовиков по трассам в выходные и праздничные дни. Кроме того, он выразил уверенность, что стоимость проезда по платным участкам дорог не соответствует нынешним зарплатам, в связи с чем появляется необходимость работы с тарифами.

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