С 1 декабря в России начнут действовать новые штрафы

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С 1 декабря вступит в силу Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14.8 КоАП РФ". Теперь в статью внесли поправки за нарушение прав потребителей, включая навязывание дополнительных услуг за отдельную плату. За это на должностных лиц могут наложить штраф на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а на юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Кроме того, появятся штрафы за отказ без причины рассмотреть требования потребителя, связанные с нарушением его прав: для должностных лиц он составит от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Также с 1 декабря в список неисправностей машин, при которых запрещена их эксплуатация, включили проезд на летней резине зимой. За это россиянина могут оштрафовать на 500 рублей. В сентябре перечень пополнил запрет на использование зимних шин для легковых автомобилей и грузовиков массой не более 3,5 тонны.

При этом с 1 декабря появится правило об обязательной маркировке безалкогольных напитков. При его несоблюдении владельцу предприятия грозит штраф от 5 до 300 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание гражданам товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. До этого Совет Федерации одобрил данный закон.

В конце сентября закон был одобрен и Госдумой. Председатель Думы Вячеслав Володин прокомментировал, что это защитит россиян от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей. Также россияне будут ограждены от недобросовестных продавцов.

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