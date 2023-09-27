ГД утвердила штрафы до 40 тыс рублей за навязывание потребителю допуслуг

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Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении инициативу, по которой в РФ появятся штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект дополняет новыми положениями статью "Нарушение иных прав потребителей" Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из инициативы следует, что правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных.

В документе говорится о дополнительных товарах, приобретение которых "обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров". Штраф за такое для должностных лиц может составить от 2 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.

Проект также предполагает санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения требований потребителя. За подобное должностные лица могут получить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а юрлица – от 100 до 300 тысяч рублей.

Комментируя инициативу, председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, что мера направлена на защиту россиян от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей. Инициатива призвана оградить граждан от недобросовестных продавцов.

"Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией", – поделился Володин.

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