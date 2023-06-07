Wildberries снизил гарантийный взнос при регистрации новых продавцов

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Маркетплейс Wildberries снизил размер регистрационного гарантийного взноса для новых продавцов с 30 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Гарантийный взнос в размере 10 тысяч рублей был установлен в сентябре 2022 года. Как пояснили в компании, такую меру приняли в целях борьбы с мошенничеством. Позже эту сумму повысили до 30 тысяч рублей.

"Теперь гарантийный взнос при регистрации личного кабинета для продавцов из России составит 10 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Введенные в сентябре меры, заявили представители маркетплейса, позволили достичь практически нулевого уровня мошенничества в рамках работы площадки. Компания продолжает тестировать и другие меры для предотвращения проникновения мошенников и обмана покупателей, сообщили в пресс-службе.

До этого Wildberries сделал возврат средств за обратную доставку товаров с браком автоматическим. При этом возврат средств на счет покупателя будет осуществлять только в том случае, если его подтвердят на складе. Полученные средства можно будет вывести на банковскую карту.



В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками