Wildberries опроверг информацию о сокращении работников в пунктах выдачи

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Сообщения о сокращении доли работников пунктов выдачи заказов Wildberries являются ложными. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

"Информация от Tinkoff, распространенная в газете "Коммерсант", о снижении доли франшиз пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

До этого издание со ссылкой на аналитику Tinkoff eCommerce заявило, что постоянные конфликтные ситуации в Wildberries с партнерами сказываются на популярности площадки среди операторов пунктов выдачи заказов. Согласно информации СМИ, за апрель доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ сократилась с 43 до 38%.

За последнее время вокруг маркетплейса создалось множество скандалов и конфликтных ситуаций. Среди последнего – компания зафиксировала нелегальные способы продвижения товаров с помощью внешних сервисов. Это нанесло бренду ущерб в размере 650 миллионов рублей.

Аккаунты тех, кто якобы пользовался подобным способом продвижения, заблокировали. Недовольные бизнесмены собрались около главного офиса Wildberries с требованием снять ограничения и вернуть деньги.

Ситуация не осталась без внимания властей. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство не исключает возможного введения дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами не стабилизируется.

После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к правительству с просьбой отложить введение государственного регулирования в сфере маркетплейсов. По ее словам, сейчас компания работает на повышение прозрачности в области внешних коммуникаций.