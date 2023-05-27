Wildberries может подать в суд на главу ОНК Москвы за клевету

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Маркетплейс Wildberries может подать в суд на главу Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгия Волкова за клевету. Об этом сообщает радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители Wildberries утверждают, что Волков распространяет клеветнические сведения.

26 мая председатель ОНК заявил, что столичная прокуратура начала проверку в отношении маркетплейса из-за его конфликта с продавцами.

"Волков не имеет официального отношения к этой ситуации и не является формальным представителем какой-либо из сторон. Приведенные им цифры и факты не соответствуют действительности, и в этой связи мы рассмотрим возможность защиты своей репутации в судебном порядке", – сообщили в компании.

Уточняется, что руководство маркетплейса уже обратилось к правоохранителям.

Ранее Волков рассказывал, что получил жалобы от предпринимателей о том, что Wildberries заблокировала все их товары на общую сумму 50 миллиардов рублей.

Компания опровергла эту информацию и призвала продавцов к конструктивному диалогу для поиска возможных путей урегулирования ситуации и совместных решений.

До этого Wildberries раскрыла нелегальную схему продвижения товаров на площадке при помощи внешних сервисов. Продавцы, которые использовали эту схему, нанесли площадке ущерб в размере около 650 миллионов рублей.

