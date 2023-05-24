В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками

Фото: 123RF/stasokulov

При помощи платного возврата товаров Wildberries борется с шопоголиками. Об этом сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук на Евразийском экономическом форуме.

"Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар", – передает ее слова ТАСС.

В феврале представители маркетплейса сообщали, что платный возврат товаров позволяет сохранять конкурентные цены на продукты и компенсировать издержки продавцов. Отмечалось, что с 2021 года на Wildberries работает программа ответственных покупок. Покупатели могут не платить за обратную отправку товаров, возвращая мало вещей.

Позднее суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries. В случае, если маркетплейс взимает или удерживает денежные средства при отказе от бракованной вещи, происходит нарушение действующего законодательства, заявили в Роспотребнадзоре.