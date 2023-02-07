В Wildberries объяснили платный возврат товаров

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Платный возврат товаров, приобретенных на маркетплейсе Wildberries, позволяет сохранять конкурентные цены на продукты и компенсировать издержки продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В случае отказа покупателя от товара его все равно необходимо доставить обратно на склад, логистические расходы неизбежны. Получается, что продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, или же выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей", – цитирует компанию ТАСС.

Представители Wildberries сообщили, что с 2021 года на маркетплейсе работает программа ответственных покупок. Покупатели могут не платить за обратную отправку товаров, возвращая мало вещей. При этом транспортировка товаров с браком является бесплатной.

Вышеописанная практика, уточнили в пресс-службе, позволила компании за 2022 год снизить число бракованных вещей на 30% в сравнении с показателями 2021 года.

Компания Wildberries сделала заявление на фоне призыва "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) отменить оплату за обратную отправку товаров.

Общественные деятели пояснили, что если человек получил качественный товар в пункте выдачи Wildberries, но решил по каким-либо причинам от него отказаться, то компания не имеет права удерживать деньги за доставку продукции. По их мнению, перемещение товара происходит внутри структуры торговой сети, а не от потребителя к продавцу.



Wildberries продолжает брать деньги за отказ от посылки

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