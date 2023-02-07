Общественники хотят заставить Wildberries полностью отменить плату за возврат товаров

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"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) требует от Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. С такой просьбой ОПИ обратилась в Роспотребнадзор, сообщает "Известия".

В ОПИ заявили, что положение закона "О защите прав потребителей", согласно которому у покупателя при отказе от товара снимают оплату доставки возвращенной продукции от потребителя продавцу, должно применяться лишь при доставке до дома.

"Очевидно, что положение этой нормы должны применять в случаях, когда доставку продукции осуществляли непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания", – указано в письме ОПИ к Роспотребнадзору.

В ОПИ заявляют, что если человек получил качественный товар в пункте выдачи Wildberries, но решил по каким-либо причинам от него отказаться, то компания не имеет права удерживать деньги за доставку продукции. По их мнению, перемещение товара происходит внутри структуры торговой сети, а не от потребителя к продавцу.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты пока что не успели ознакомиться с запросом ОПИ.

Ранее клиенты Wildberries сообщили, что маркетплейс берет деньги за отказ от посылки. Деньги снимают даже в случае брака или если привезли не тот товар.

В Wildberries же заявили, что обратная доставка товаров с браком остается бесплатной для покупателей. В компании также подчеркнули, что при нарушении продавцом регламента покупатель может написать обращение в службу поддержки.

Wildberries продолжает брать деньги за отказ от посылки

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