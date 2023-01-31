В Wildberries опровергли сообщения о платном возврате продукции с браком

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Обратная доставка товаров с браком все еще бесплатна для покупателей, ее компенсируют за счет продавца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

"Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создает заявку на проверку товара, которая осуществляется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем", – поделились в компании.

На данный момент Wildberries продолжает тестировать алгоритм с одобрением продавцами возвратов, в связи с этим пользователи могут столкнуться с некоторыми ограничениями его функционала. Однако в целом для покупателей сильных изменений нет.

В компании подчеркнули, что при нарушении продавцом регламента покупатель может написать обращение в службу поддержки.

Ранее продавцы, представляющие свою продукцию на Wildberries, столкнулись с новой схемой мошенничества. Аферисты предлагают пользователям увеличение продаж на основе аналитики. Под видом оценки ситуации они выпрашивают доступ к личному кабинету, а затем выкупают товары предпринимателей по минимальной цене.

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