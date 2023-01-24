Wildberries изменит правила возврата бракованных товаров

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Маркетплейс Wildberries решил изменить правила возврата бракованных товаров. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Нововведение заключается в том, что заявки от клиентов должны будут утверждать сами продавцы. Если покупатели остаются недовольны, они могут обжаловать решение.

Предполагается, что такой подход будет удобен и клиентам, и предпринимателям.

Продавцы смогут принимать решение о компенсации за обнаруженный брак в каждом конкретном случае. Представители Wildberries считают, что это послужит мотивацией для совершенствования системы управления ассортиментом. Кроме того, продавцы получат возможность общения с покупателем без посредников.

Пользователям скоро станет доступна новая опция в разделе "Проверка товара".

Ранее в Wildberries назвали фейковой информацию о продаже контрафактной продукции Adidas и заведенном в связи с этим административном деле.

Представители платформы подчеркнули, что маркетплейс сотрудничает с правообладательными и контролирующими органами с целью защиты интеллектуальных прав предпринимателей.

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