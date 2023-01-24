17:39Экономика
Wildberries изменит правила возврата бракованных товаров
Фото: depositphotos/stasokulov
Маркетплейс Wildberries решил изменить правила возврата бракованных товаров. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Нововведение заключается в том, что заявки от клиентов должны будут утверждать сами продавцы. Если покупатели остаются недовольны, они могут обжаловать решение.
Предполагается, что такой подход будет удобен и клиентам, и предпринимателям.
Продавцы смогут принимать решение о компенсации за обнаруженный брак в каждом конкретном случае. Представители Wildberries считают, что это послужит мотивацией для совершенствования системы управления ассортиментом. Кроме того, продавцы получат возможность общения с покупателем без посредников.
Пользователям скоро станет доступна новая опция в разделе "Проверка товара".
Ранее в Wildberries назвали фейковой информацию о продаже контрафактной продукции Adidas и заведенном в связи с этим административном деле.
Представители платформы подчеркнули, что маркетплейс сотрудничает с правообладательными и контролирующими органами с целью защиты интеллектуальных прав предпринимателей.
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