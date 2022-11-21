В Wildberries назвали фейком информацию о торговле поддельной продукцией Adidas

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Маркетплейс Wildberries назвал фейковой информацию о продаже контрафактной продукции Adidas и заведенном в связи с этим административном деле. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представители платформы подчеркнули, что маркетплейс сотрудничает с правообладательными и контролирующими органами с целью защиты интеллектуальных прав предпринимателей. Кроме того, проводятся контрольные закупки во избежание нарушений в онлайн-торговле.

"...компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries", – подчеркнули в организации.

В Wildberries напомнили, что платформа напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами брендов. Все товары, представленные на маркетплейсе, имеют разрешительную документацию.

По словам представителя торговой площадки, попытки продажи контрафакта оперативно пресекаются. Ради этого Wildberries использует общую информационную базу продавцов сомнительной продукции, сервис "Цифровой арбитраж", а также сотрудничает с Росаккредитацией и Роскачеством.

В начале ноября сообщалось, что Wildberries будет помечать оригинальную продукцию специальным знаком. Документы продавцов автоматически проверят через сервисы Росаккредитации.

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