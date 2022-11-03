Wildberries опроверг информацию о мошенничестве со средствами своих пользователей

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Информация о мошенничестве со списанием денег у пользователей Wildberries за покупки, которые они не совершали, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Как пояснили в компании, банковская карта пользователя была привязана с помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк. Таким образом, операция была санкционирована пользователем, добавили в Wildberries.

Ранее сообщалось, что предприниматели, работающие с маркетплейсом Wildberries, столкнулись с проблемами в работе новой системы расчетов на площадке. Новый "уникальный финтех-сервис" компания запустила в августе 2022 года. Сообщалось, что эта система позволит продавцам получать выплаты за товары "в режиме реального времени". К пилотному проекту новой системы подключили 1 тысячу продавцов, сейчас доступ к ней открыт для каждого предпринимателя.

В Wildberries подтвердили, что некоторые сбои существуют, однако их оперативно устраняют.

Так, несколько сотрудничающих с Wildberries поставщиков заявили, что с момента запуска нового финтех-сервиса могли снимать средства со счета в разные дни и время, однако позже механизм стал сбоить. Кроме того, итог выручки, доступной к выводу за проданные товары, может в личном кабинете оказаться не равен сумме с детализации продаж.

В сентябре маркетплейс Wildberries ввел гарантийный взнос при регистрации продавцов. Его размер равен 10 тысячам рублей. Кроме того, планируется в будущем позволить продавцам проходить идентификацию через банки.

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