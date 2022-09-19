Wildberries ввел гарантийный взнос при регистрации продавцов

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Маркетплейс Wildberries для сокращения случаев появления на сервисе мошенников ввел при регистрации для новых продавцов взнос в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, в будущем для новых продавцов создадут функцию, позволяющую бесплатно идентифицироваться через банки. Ранее компания создала возможность пройти проверку через банковские онлайн-сервисы, но, как отметили в пресс-службе, решение не остановило злоумышленников.

"<…> поэтому мы были вынуждены отключить возможность идентификации через онлайн-сервисы. В настоящий момент доступна только опция внесения гарантийного платежа, она показывает высокую эффективность – сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент актуальным остается вопрос поиска решения для идентификации юридических лиц и защиты сервиса от аферистов.

Ранее в Wildberries предупредили о росте случаев онлайн-мошенничеств, в том числе с фейковыми карточками товаров. Так, после получения заказа от покупателя продавец просит связаться с ним в WhatsApp, потом отправляет ссылку на сторонние платежные системы, через которые просит отправить ему деньги. После получения средств злоумышленник исчезает.