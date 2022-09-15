Ozon обнаружил мошенническую схему с попыткой кражи часов Apple

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
Сотрудники одного из пунктов выдачи Ozon попытались выкрасть часы Apple, подменив товар при возврате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Мошенническую схему обнаружила служба безопасности.
"Сотрудники пункта выдачи одного из франчайзи оформляли заказы часов Apple и других дорогостоящих товаров на себя с "одноразовых аккаунтов", а потом подменяли товар в заказе. Таким образом, у них оставался и товар, и деньги", – рассказали в Ozon.
В компании подчеркнули, что агент-франчайзи выплатил штраф за подмену товаров. Сотрудники были уволены с пункта выдачи. Ни один покупатель при этом не пострадал.
Ранее маркетплейс Wildberries предупредил о росте числа случаев онлайн-мошенничества. В компании уточнили, что в последнее время нередко злоумышленники делают фейковые карточки товаров. Так, после получения заказа от покупателя продавец просит связаться с ним в мессенджере WhatsApp, далее присылает ему ссылку на сторонние платежные системы, через которые просит отправить ему деньги, а после их получения пропадает, не отдав ни деньги, ни продукт.
В Wildberries призвали покупателей оплачивать заказы исключительно через внутреннюю платежную систему онлайн или при получении.
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