Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Wildberries предупредил о росте числа случаев онлайн-мошенничества, в том числе с карточками товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В компании уточнили, что на сегодняшний день нередко злоумышленники делают фейковые карточки товаров. Так, после получения заказа от покупателя продавец просит связаться с ним в мессенджере WhatsApp, далее присылает ему ссылку на сторонние платежные системы, через которые просит отправить ему деньги, а после их получения пропадает, не отдав ни деньги, ни продукт.

В Wildberries призвали покупателей оплачивать заказы исключительно через внутреннюю платежную систему онлайн или при получении. А если произошла подозрительная активность, необходимо связаться со службой поддержки, а также с МВД.

Чтобы исключить фейковые регистрации, маркетплейс дополнительно увеличивает прозрачность действий – теперь новым продавцам нужно будет при регистрации пройти дополнительную идентификацию через онлайн-сервисы кредитных организаций.

При этом, по словам представителей компании, сотрудники продолжают каждый день проверять карточки товаров с использованием технологий искусственного интеллекта и операторов контакт-центра, блокируя мошеннические личные кабинеты продавцов.

Ранее в России обнаружили более 2 тысяч фейковых сайтов "Додо пиццы" и "Красное и белое". С их помощью мошенники похищали средства, направленные на оформление платной подписки.

Злоумышленники, в частности, предлагали для получения приза от одной из компаний переслать ссылку на вредоносный сайт 10–20 друзьям. При этом ссылка вела на один из вредоносных ресурсов, где жертве предлагали ввести данные банковской карты.

