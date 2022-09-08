Специалист посоветовал "не вступать в перепалку" с телефонными мошенниками

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал "не вступать в перепалку" с телефонными мошенниками, а просто класть трубку, сообщает RT. Так он прокомментировал предупреждение о том, что телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть.
Власов подчеркнул, что избежать этого можно только целенаправленными совместными усилиями государственных силовых служб и мобильных операторов.
"Подмена номеров – это весьма простая техническая возможность, поэтому основное упование – на государственно-частное партнерство", – пояснил эксперт.
Ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал, что в последние месяцы мошенники начали мстить гражданам, которые не попались на уловки злоумышленников или ругались с ними.
Он пояснил, что номера людей, которые шутили с мошенниками, в будущем используются злоумышленниками в качестве подменных при обзвоне других граждан. В результате позже шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги.
Ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Вадим Шелест поведал, что на Западе мошенники даже организовывали целые группы, чтобы отомстить за разоблачения журналистам и исследователям информационной безопасности.
Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин пояснил, что, если номер гражданина используют мошенники, то к нему могут возникнуть вопросы у следствия в случае состоявшегося обмана. Человека могут вызвать в полицию для дачи объяснений.
Россиян предупредили о мошенничестве при перегоне подержанных авто из-за рубежа
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