Телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на уловки гражданам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В последние месяцы мошенники начали мстить гражданам, которые не попались на уловки злоумышленников или ругались с ними. Об этом сообщает газета "Известия".

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов пояснил, что номера людей, которые шутили с мошенниками, в будущем используются злоумышленниками в качестве подменных при обзвоне других граждан.

"В результате позже шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", – пояснил Голованов.

В течение шести месяцев этого года активно применялись роботизированные обзвоны якобы от правоохранителей. Москвич, которому звонили мошенники, рассказал, что однажды решил подшутить над ними. По его словам, он около 1,5 часа разговаривал с ними, а после признался, что сразу понял, кто звонит. Россиянин отметил, что тогда звонившие обиделись и начали использовать его номер в своих целях.

"Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту. Таким образом они подставили и мой номер. После этого мне в течение недели звонили и говорили: "Здравствуйте, вы мне только что звонили. У меня от вас пропущенный вызов", – рассказал москвич.

Ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Вадим Шелест поведал, что на Западе мошенники даже организовывали целые группы, чтобы отомстить за разоблачения журналистам и исследователям информационной безопасности.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин пояснил, что, если номер гражданина используют мошенники, то к нему могут возникнуть вопросы у следствия в случае состоявшегося обмана. Человека могут вызвать в полицию для дачи объяснений.

"Во избежание подозрения в совершении преступления необходимо занять активную позицию защиты, представить доказательства своей непричастности, в том числе получить сведения от оператора мобильной связи с детализацией своих исходящих звонков и навигации своего нахождения в момент звонка потерпевшему", – сказал Добрынин.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали жителей Краснодара, которые похитили 23 миллионов рублей у 9 человек под видом магов и гадалок. По данным ведомства, задержанные с 2017 года рекламировали в социальных сетях себя в качестве магов и гадалок, предлагая услуги по предсказанию, снятию порчи и сглаза, любовному привороту и привлечению денег.

