Полиция в Москве задержала 5 человек, похитивших 23 млн у людей под видом магов и гадалок

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Похитившие 23 миллиона рублей у 9 человек под видом магов и гадалок жители Краснодара задержаны в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".

По данным ведомства, задержанные с 2017 года рекламировали в социальных сетях себя в качестве магов и гадалок, предлагая услуги по предсказанию, снятию порчи и сглаза, любовному привороту и привлечению денег. Все услуги предоставлялись в дистанционном формате, по телефону или через соцсети.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, размер первоначального взноса за "диагностику" составлял 1 тысячу рублей, после проведения которой клиента убеждали в наличии у него серьезных проблем. Люди, ознакомившись с положительными отзывами, которые публиковались участниками группы с различных аккаунтов, оплачивали магические услуги.

"В настоящее время в полицию поступило девять заявлений от граждан, которые в общей сложности перечислили фигурантам 23 миллиона рублей. При этом оперативники установили, что общий оборот по их банковским счетам составил порядка полумиллиарда рублей", – добавила представитель ведомства.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), в настоящее время они заключены под стражу.

Ранее руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов объяснил, как обезопасить себя от гипноза мошенников.

Эксперт сообщил, что жертвы мошенников часто жалуются, что выполняли команды преступников, находясь как будто в тумане. По словам Сизова, пострадавшими от гипноза злоумышленников могут стать люди любой профессии и различного возраста.

Жулики используют метод нейролингвистического программирования. Схожими технологиями пользуются уличные гадалки.

