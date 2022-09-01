В Москве задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых аферистами пенсионеров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Отрадное полиция задержала курьера, который работал на телефонных мошенников, обманывавших пожилых москвичей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное задержали 29-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионеров путем мошенничества", – говорится в сообщении.

Установлено, что преступления совершались по одной и той же схеме: аферисты звонили пожилым людям и сообщали о том, что их родные или друзья якобы стали виновниками дорожной аварии. Далее они предлагали урегулировать эту ситуацию без последствий за денежное вознаграждение.

"Потерпевшие соглашались и передавали курьеру свои сбережения", – отметили в главке.

По данным полиции, задержанные выполнял в данной преступной схеме роль курьера. Он подозревается в участии в совершении трех подобных преступлений с общей суммой ущерба более 2 миллионов рублей. Часть этих денег уже была потрачена задержанным, остальные изъяты.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – пояснили полиции.

Там добавили, что правоохранители продолжают розыск сообщников задержанного и установление всех совершенных ими преступлений в различных регионах РФ.

Ранее в Москве телефонные мошенники обманули трех пожилых москвичек, которые сбросили с балкона в общей сложности свыше миллиона рублей по их просьбе. По предварительным данным, один из злоумышленников звонил пенсионерам и представлялся участковым уполномоченным полиции. Он просил оказать помощь в поимке мошенника, если тот им позвонит.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").