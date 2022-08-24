В Москве три пенсионерки сбросили с балкона 1 млн по просьбе мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве телефонные мошенники обманули трех пожилых москвичек, которые сбросили с балкона в общей сложности свыше миллиона рублей по их просьбе. Об этом сообщает "МВД Медиа".

По предварительным данным, один из злоумышленников звонил пенсионерам и представлялся участковым уполномоченным полиции. Он просил оказать помощь в поимке мошенника, если тот им позвонит.

"После того как пенсионерам звонил другой неизвестный, они связывались с лжеполицейским и следовали его указаниям. Пенсионерки снимали со своих банковских счетов наличные и сбрасывали их с балкона, будучи уверенными, что деньги им вернут, как поймают телефонного мошенника", – говорится в сообщении.

Оперативники отдела МВД по районам Щукино и Южное Тушино задержали 29-летнего приезжего мужчину, который выполнял роль курьера. Его арестовали. Злоумышленник подбирал свертки с деньгами, которые скидывали пенсионеры.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").

Ранее сообщалось, что полиция в Дмитрове поймала сотрудницу банка, подозреваемую в мошенничестве. Злоумышленница работала с клиентами и помогала им оформлять вклады на крупные суммы. Она переводила деньги вкладчиков без их ведома на другие счета, после чего обналичивала. Общая сумма похищенных средств составила около 10 миллионов рублей.

