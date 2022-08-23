Сотрудница банка в Подмосковье похитила у клиентов 10 миллионов рублей

18:30
Фото: МВД РФ
Полиция в Дмитрове поймала сотрудницу банка, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк рассказала, что злоумышленница работала с клиентами и помогала им оформлять вклады на крупные суммы.
"Имея доступ к телекоммуникационным средствам компании, она переводила деньги вкладчиков без их ведома на другие счета, после чего обналичивала", – сообщила Волк.
Отмечается, что на мошенницу пожаловались граждане, которые заметили пропажу. Выяснилось, что от ее действий пострадали девять человек, а общая сумма похищенных средств составляет около 10 миллионов рублей.
Против сотрудницы банка возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. В ЦБ рассказали, что мошенники обзванивают клиентов банков и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи.
Злоумышленники сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников.
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